26 مليون جنيه إيرادات نقابة الموسيقيين في محافظات مصر

كشفت نقابة المهن الموسيقية عن تحصيلها 26 مليون جنيه مصري حتى اليوم في كل أفرع النقابة بشتى أنحاء الجمهورية.

القاهرة أكثر المحافظات تحصيلا للإيرادات

أوضح أحمد أبو المجد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل الإيرادات من خلال جدول نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، وعلق عليه قائلا: «الحمد لله وبفضل من الله وبتكاتف جهود الجميع مجلس إدارة ولجنة العمل وموظفين النقابة العامة ومجالس إدارات الفروع ولجان المحافظات في ربوع مصر منذ تولي النقيب العام الفنان مصطفى كامل مسؤولية منصب النقيب العام وحتى تاريخه في أقل من ثلاثة أشهر إجمالي إيرادات النقابة والفروع 26021556 ستة وعشرون مليون وواحد وعشرون ألف وخمسمائة وستة وستون جنيهاً وبإذن الله القادم أفضل حتى يتسنى لنا تنفيذ ما وعد به النقيب من رفع المعاش وتقديم الخدمات العلاجية وتطوير العمل النقابي على أكمل وجه».

الإسماعيلية أقل المحافظات تحصيلا للإيرادات

يذكر أن إيرادات النقابة العامة بالقاهرة حصلت ما يقرب من 19 مليون جنيه، في حين جاءت الإسكندرية في المرتبة الثانية بتحصيلها نصف مليون جنيه، أما محافظة الإسماعيلية فكانت في المركز الأخير بـ 42 ألف جنيه.