معلومات عن الدورة 54 من معرض القاهرة للكتاب.. إعلان موعد حجز التذاكر اليوم

تعلن اللجنة العليا لمعرض الكتاب اليوم، تفاصيل الدورة الـ 54 من المعرض، التي تشمل موعد وأسعار تذاكر المعرض، وأبرز التسهيلات التي تقدمها وزارة الثقافة بالتعاون مع الجهات المعنية للجمهور خلال أيام المعرض الذي ينطلق يوم 25 يناير الجاري.

معلومات عن معرض الكتاب

يُعد من أكبر معرض للكتاب في الشرق الأوسط، وفي عام 2006 أُعتبر ثاني أكبر معرض بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.، إذ يتردد على زيارة معرض القاهرة نحو مليوني شخص سنويا.

- بدأ في عام 1969، وتولت الكاتبة والباحثة الدكتورة سهير القلماوي الإشراف على إقامة أول معرض للكتاب.

- يبدأ هذا العام يوم 25 يناير على أن يستقبل الجمهور ابتداء من يوم 26 يناير

- المكان: مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

- ضيف الشرف: المملكة الأردنية الهاشمية

- شعار المعرض: الثقافة وبناء الوعي

- شخصية المعرض: الكاتبان الراحلان صلاح جاهين وكامل كيلاني.

مواعيد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

- السبت إلى الأربعاء : 10 صباحا - 8 مساء

- الخميس : 10صباحا - 9 مساء

- الجمعة : 1 ظهرًا - 9 مساء