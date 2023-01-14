استعدادات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.. تجهيز الصالات من 19 يناير

تتابع الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، استعدادات قطاعات الوزارة للمشاركة في الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، الذي تنظمه مصر خلال ‏الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2023 بمركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

وتجهز اللجنة العليا للمعرض واللجنة الثقافية العديد من الفعاليات المتنوعة بحضور رموز الثقافة والفن والسياسة والرياضة من مصر وخارجها، للمشاركة ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 الذي يحمل شعار«الثقافة وبناء الوعي»، وتدور حول هذا العنوان فعاليات الدورة المرتقبة.

وفي سياق متصل تستعد دور النشر المشاركة في المعرض، بالإعلان عن التجهيز للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، بأحدث العناوين، في شتى المجالات، مع تقديم خصومات خاصة للزوار المعرض.

تجهيز أجنحة المعرض

ومن المقرر أن تعلن وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني يوم 16 يناير الجاري في مؤتمر صحفي تفاصيل الدورة المرتقبة من المعرض، على أن تتسلم دور النشر المشاركة الصالات الخاصة بها ابتداء من يوم 19 من الشهر نفسه استعداد لإطلاق المعرض.

وفي إطار الاستعدادات، وتأكيدا على الاهتمام بالطفل المصري، أعلنت وزارة الثقافة تخصيص جناح كامل من المعرض للطفل يشمل الكتاب التي تستهدف الطفل ودور النشر التي تصدر مؤلفات ومحتوى للصغار، كما يتم إعداد أجندة من الفعاليات المتنوعة بالتوزاي بين المسرح والحكي والأنشطة الفنية الموجهة للطفل خلال أيام المعرض.