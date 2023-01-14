التطوع في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. خبرات وتنمية مهارات للشباب

أيام قليلة تفصلنا عن بداية معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2023 في دورته الـ54، وهو الحدث الثقافي الأكثر أهمية في مصر خلال الفترة المقبلة، ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار «الثقافة وبناء الوعي»، ويفتح باب التطوع لشباب مصر للمشاركة في تنظيمه كما حدث في سنوات سابقة، اكتسب خلالها المتطوعون خبرات كبيرة من التجربة.

يحكي عبدالله محمد سعيد، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر، والذي يبلغ 20 عاما، عن الخبرات التي اكتسبها أثناء فترة تطوعه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، و التي كان لها أثر كبير في تغيير شخصيته في مختلف الجوانب الاجتماعية، العلمية، والعملية كما جاء في حديثه لـ«الوطن»: «أنا تطوعت في اللجنة الإعلامية للتوثيق الصحفي لعام 2020 الدورة الـ51، وكانت تجربة مهمة جدا ونقطة تحول في شخصيتي، فمن خلالها قدرت إني اندمج أكتر مع ناس مختلفة عني، وبالتالي أنمي مهارة التواصل الاجتماعي، وأكون صداقات واللي لا زالت مستمرة لحد الآن، تجربتي في المعرض كانت سبب كبير في إني أقدر أطور من نفسي أكتر في الكلية وخارجها، وبقيت بشتغل في أكتر من مكان ومجال».

أهداف عبدالله من الاشتراك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

«التطوع أصبح أسلوب حياة»، يروي «عبدالله»، أنه تطوع بهدف الاستفادة من المعرض، ولم يكن يرغب فقط في الحصول على شهادة تقدير، وإنما كان يرنو إلى ما هو أبعد من ذلك، «أنا تطوعت وأنا في الفرقة الأولى، وكنت حابب إني أعمل حاجة مميزة ومش كتير بيعملها، زي حب العمل التطوعي، وإني أتعلم إزاي أوثق الندوات والمقابلات صحفيا، وبصياغة كويسة تعجب المشرفين عليا من المعرض، وتظهر مصر بصورة أفضل للعالم، وينصح الشباب إنهم يتطوعوا مش عشان الشهادة بس بل من أجل التعلم والعلاقات الكتير اللي هيعرفوها من خلاله».

مشاركة بسملة مجدي في العمل التطوعي

بسملة مجدي التي تبلغ من العمر 18عاما، تروي كذلك لـ«الوطن»، عن تجربتها التي خاضتها في العمل التطوعي بالمعرض في الدورة 52 لعام 2021: «لقيت لينك التقديم للمعرض على الصفحة الرئيسية لوزارة الشباب والرياضة، فبحثت عن الموضوع ولما لقيت إنه موثوق فيه حبيت أجرب، ويعتبر أول مكان أروحه وأتعامل مع ناس من مختلف الثقافات، واتعلمت من خلاله الثقة بالنفس، تنظيم وإدارة الوقت، واعرف إزاي أتعامل مع المشاكل وأواجهها لوحدي، و حبيت بعد كدة إني أشترك في أنشطة طلابية كتير بعد كدة».

تحديات واجهت بسملة خلال تطوعها بمعرض الكتاب

وتروي «بسملة»، عن التحديات التي واجهتها، «من أكتر الصعوبات اللي واجهتني إني حد يقلل من مجهودي، ولكني قدرت أتعامل مع ده بشكل كبير، وكونت صداقات جديدة، وكنا بنشتغل مع بعض كعيلة مش بس فريق تنظيم».