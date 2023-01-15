المحافظات ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار

موجة من الطقس السيئ ضربت المحافظات، أمس، لا سيما السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحرى، التى تشهد سقوط أمطار على مدار اليوم، وتكون غزيرة إلى رعدية، مع رفع درجة الاستعداد القصوى، والجاهزية للتعامل مع تجمعات المياه.

ففى الإسكندرية عاودت الأمطار الغزيرة السقوط على كافة أنحاء المحافظة، بعد توقف دام قرابة 10 ساعات، الأمر الذى تبعه تكثيف جهود شركة الصرف الصحى لرفع التراكمات من الشوارع بشكل سريع فى ظل عودة الطلاب إلى المدارس والجامعات لأداء الامتحانات.

وبلغت درجة الحرارة بالإسكندرية أمس 19 درجة مئوية كبرى، و13 للصغرى، فيما تستمر نوة الفيضة الكبرى، التى تضرب المحافظة بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وسط غيوم ورياح شديدة.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى فى الإسكندرية، أنه على الرغم من الأمطار الغزيرة التى ضربت المدينة الساحلية أمس، فإن هناك سيولة مرورية على الكورنيش فى الوقت الراهن نتيجة لتعامل رجال الصرف الصحى بشكل سريع مع الأمطار.

وشهدت محافظة كفر الشيخ سقوط أمطار غزيرة خلال الساعات القليلة الماضية، وما زالت أعمال رفع مياه الأمطار مستمرة لليوم الثانى على التوالى، حيث وجّه المحافظ اللواء جمال نور الدين، باستكمال رفع مياه الأمطار من قرى ومدن المحافظة، ووجَّه بمتابعة الأعمال التى تُجرى على الأرض، لاستكمال رفع المياه، وحملات النظافة اليومية، ومتابعة رؤساء المراكز والمدن والوحدات القروية، ومدهم بالمعدات اللازمة لرفع مياه الأمطار.

وأعلن المحافظ رفع درجة الاستعداد والطوارئ بأجهزة المحافظة لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، رغم عدم تعرُّض عدد من مراكز ومدن وقرى المحافظة لهطول أمطار، أمس، مشدداً على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار المتبقية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار، والصرف الصحى، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز، مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وتشهد المدن الساحلية فى البحيرة سقوط أمطار غزيرة مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة عن باقى مدن ومراكز المحافظة وسط رفع درجة الاستعداد القصوى فى مختلف مدن المحافظة ونشر معدات رفع تراكمات المياه فى الشوارع والميادين بالتزامن مع موجة الطقس. ووجهت المحافظة بضرورة عقد اجتماع لغرفة العمليات المركزية وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل المدن والمراكز، لسرعة تلقى شكاوى المواطنين حول تراكمات المياه، وضرورة متابعة المنازل الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وتشهد مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية سقوط أمطار خفيفة مع استقرار نسبى فى الأحوال الجوية، بعد موجة من الطقس السيئ التى تعرّض لها عدد من مدن ومراكز المحافظة فى الأيام القليلة الماضية مصحوبة بسقوط أمطار متوسطة ورياح، ما أشعر المواطنين بالبرودة وموجة من الصقيع وتتراوح درجات الحرارة داخل محافظة الغربية بين 20 و8 درجات مئوية، لكنها تنخفض أكثر فى الساعات الأولى من المساء ليكون الطقس شديد البرودة ليلاً.

وتشهد محافظات القناة «السويس والإسماعيلية وبورسعيد» طقساً غائماً جزئياً أغلب الفترات، ونشطت الرياح وسجلت 20 كيلومتراً فى الساعة، وانخفضت درجات الحرارة العظمى والصغرى إلى 10 درجات فى الإسماعيلية، وفى بورسعيد سجلت الصغرى 11 درجة مئوية. وجاءت حالة البحرين الأحمر والمتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ومترين، وتشهد محافظات القناة استعدادات مكثفة لمواجهة آثار تقلبات الطقس من الأجهزة التنفيذية والجهات العاملة.

وفى الصعيد، تعانى بعض المحافظات من انخفاض درجات الحرارة، نهاراً وليلاً، ليسود طقس معتدل نهاراً وبارد ليلاً على كافة الأنحاء وفقاً للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، حيث تسجل محافظات الصعيد ما بين 6 درجات مئوية و10 درجات مئوية لدرجة الحرارة الصغرى طوال الأسبوع، فيما تتراوح الدرجة العظمى ما بين 18 و21 درجة.