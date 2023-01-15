بريطانيا تعلن إرسال مروحيات «أباتشي» إلى أوكرانيا.. مسلحة بصواريخ مضادة للدبابات

ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية، أن إنجلترا ستزود أوكرانيا بما يصل إلى 4 مروحيات من طراز «أباتشي»، تتسلح كل منها بـ 16 صاروخا مضادا للدبابات من طراز «هيلفاير»، و76 صاروخا من طراز «هيدرا»، وفقا لشبكة «العربية نت».

«أباتشي» ستغير قواعد اللعبة

وأضافت الصحيفة، أن «أباتشي» ستغير قواعد اللعبة، إذ ستصل الدبابات أولا، بينما تستغرق المروحيات بعض الوقت قبل أن يتم إرسالها، لافتة إلى أن أعضاء حلف الناتو الآخرين سوف يحذون حذوها.

قادرة على تدمير أهداف متعددة في ثوان

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مروحيات «أباتشي» تعتبر الإصدار الأكثر تقدما، والقادر على تدمير أهداف متعددة في ثوان، وأن تكلفة الطائرة تصل إلى نحو 70 مليون جنيه إسترليني، وتحتاج طيارين وفريقا من الفنيين لإبقائها في حالة الاستعداد القتالي، في حين أنه من المتوقع أن يتم تدريب طياري التشكيلات المسلحة الأوكرانية على أراضي بريطانيا، كما سيتم إنشاء قاعدة صيانة في دولة مجاورة على سبيل المثال في بولندا.

بريطانيا ترسل دبابات «تشالنجر 2» إلى أوكرانيا

وأعلنت بريطانيا في وقت سابق، أنها سترسل 14 دبابة ثقيلة من طراز «تشالنجر 2» إلى أوكرانيا، فضلا عن 30 مدفعية ذاتية الدفع من طراز «AS90» عيار 155 ملم.

يشار إلى أن التوتر تصاعد بين موسكو والغرب منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير الماضي، خاصة دول الناتو، التي دعمت كييف بالسلاح والعتاد في حين فرضت عقوبات عديدة على موسكو.