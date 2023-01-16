طرد مشبوه يصل مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي.. قدد يحوي موادا خطيرة

منذ تكليفه بتشكيل حكومة جديدة للاحتلال الإسرائيلي عقب فوز حزب «الليكود» في انتخابات «الكنيست»، وتأدية الحكومة اليمين الدستورية في 29 ديسمبر الماضي، واجه بنيامين نتنياهو انتقادات ومظاهرات ضد الحكومة التي، كما أصبح هدفا للطرود المشبوهة.

وتسلم مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طردا مشبوها يحوي موادا خطيرة، وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى استدعاء الشرطة لفحص المغلف.

العثور على بقع زيت على طرد مشبوه تسلمه مكتب نتنياهو

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، استلم المغلف المشبوه في إطار استقبال بريد روتيني، فغيما هرعت قوات من الشرطة والإطفاء والإنقاذ والمسعفين إلى المكتب. وعثرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على آثار وبقع زيت على المغلف، ما أثار الشكوك حول احتوائه على مادة خطرة.

واشتبه حراس أمن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المغلف أنه قنبلة بريدية

وكان مكتب نتنياهو، أعلن في ديسمبر 2010، وصول طردًا مشبوهًا إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس المحتلة، وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في ذلك الوقت إن ضباط أمن المكتب عزلوا الطرد وفجروه.

وأمس الأول السبت، تظاهر أكثر من 80 ألف شخص في «تل أبيب» رغم هطول الأمطار، ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والتغييرات التي اقترحتها حكومته على النظام القضائي.

وعاد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة في نهاية ديسمبر الماضي بعد الانتخابات التشريعية في نوفمبر 2022، وهي الخامسة في 4 سنوات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفاز تكتل نتنياهو بـ64 مقعدا في «الكنيست» الإسرائيلي، المؤلف من 120 مقعدا، منها 32 لحزب «الليكود» و18 مقعدا للحزبين المتطرفين «يهودوت هتوراه» و«شاس»، و14 لليمين المتطرف.

وكان وزير العدل الاحتلال الإسرائيلي، ياريف ليفين، أعلن في وقت سابق، عن خطة مقترحة تسعى إلى إصلاح ترشيحات «المحكمة العليا» عبر لجنة مراجعة، وتمكين «الكنيست» من إلغاء أحكام المحكمة.

معدل التضخم السنوي بلغ 5.3% في 2022

وكان معدل التضخم في «إسرائيل» حتى نهاية العام الماضي 2022، سجل أعلى مستوى له خلال عقدين، وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن معدل التضخم السنوي في عام 2022، بلغ 5.3%.

وأوضح مكتب الاحتلال المركزي للإحصاء، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع من أكتوبر إلى ديسمبر2022، بنسبة 0.3%.