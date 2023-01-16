بعد انضمام «الأهلي المتحد».. القائمة الكاملة لأسعار فائدة الشهادات بالبنوك

تتنافس بعض البنوك على تقديم شهادات ذات عائد مرتفع خلال مدة معينة، وذلك بعد إعلان أكبر مصرفين حكوميين الأهلي المصري ومصر طرح شهادات بعائد سنوي 22.5 يصرف شهريا و25% سنويا، ما جعل الكثير من المواطنين يعملون على شرائها للاستثمار أو الادخار.

وترصد «الوطن» في السطور التالية القائمة الكاملة لأسعار الفائدة على الشهادات في البنوك وذلك بعد انضمام البنك الأهلي المتحد، أمس، لمجموعة البنوك التي أعلنت رفع عائد الشهادات.

البنك الأهلي المصري - الشهادة البلاتينية

يقدم البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية ومدتها عام، والحد الأدنى لشرائها ألف جنيه ومضاعفاتها، حيث تحتوي على فائدة 25% سنويا وعائد سنوي 22.5% يصرف شهريا.

بنك مصر - شهادة طلعت حرب

وبالنسبة لبنك مصر يقدم نفس عائد الفائدة للبنك الأهلي المصري أي 25% سنويا، وعائد سنوي 22.5% يصرف شهريا، والمدة عام.

البنك التجاري الدولي CIB

ويتيح البنك التجاري الدولي في مصر cib، شهادة ادخار ومدتها عام ونصف ذات العائد الثابت، بسعر عائد سنوي 20% يصرف شهريا و22.5 عند الاستحقاق، والحد الأدنى لشرائها 100 ألف جنيه ومضاعفات 1000 جنيه.

بنك QNB الأهلي

فيما يقدم بنك QNB الأهلي شهادات ادخارية مدتها عام ونصف، والحد الأدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها، بعائد سنوي 20% يصرف شهريا و22.5% عند الاستحقاق.

البنك الأهلي المتحد

وطرح البنك الأهلي المتحد شهادة ذات عائد مرتفع 18%، وتكون مدتها 3 سنوات، ويمكن الحصول على قرض بضمانها ونسبة تصل إلى 95% من قيمة الشهادة.