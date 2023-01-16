أستاذ اقتصاد: حقل الغاز المكتشف حدثيا يعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي قبالة السواحل المصرية يمثل نقطة مضيئة في ملف الإعجاز والحلم المصري نحو امتلاك عناصر القوة الشاملة لتلعب مصر دورها المحوري كمركز إقليمي لتداول الطاقة ورقم مهم في معادلة الطاقة الدولية، مشيرة إلى أن هذه الاكتشافات المتتالية علامة فارقة خاصة على النهج الاستراتيجي المتميز الذي تسعى مصر إليه لجلب المزيد من الاستثمارات المباشرة للسوق المصرية.

منهجية مصر في مجال البحث والاكتشاف

وأضافت «علي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم هشام عبدالتواب ودعاء جاد الحق عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المنهجية التي تتبعها مصر في مجال البحث والاكتشاف تتمثل في طرح مناطق جديدة، والتي تسفر عن خيرات أرضنا يومًا بعد يوم، لافتة إلى أنه لم يتم الإعلان عن الرقم التفصيلي المؤكد الخاص بحجم احتياطي حقل الغاز الجديد، ولكن ستعلن عنه قريبًا شركة «إيجاس» مع الشركات العالمية في هذا الكشف.

أهمية الاكتشافات المتتالية لمصر

وأوضحت أستاذ الاقتصاد والطاقة، أن اكتشافات الغاز الطبيعي زادت الثقل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على المستويين المحلي والإقليمي، مضيفة: «نحن اكتفينا ثم اتجهنا إلى التصدير الذي غير قواعد اللعب على خريطة العالم»، مؤكدة أهمية الاكتشافات المتتالية إذ أنها عملت على تعزيز الكميات المكتشفة، إلى جانب زيادة قدرتنا على الإسالة والتسيل بالنسبة للغاز الطبيعي، فضلًا عن دور تلك الاكتشافات في جذب مزيد من الاستثمارات للسوق المصري.