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خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023

كتب:

منة عبده
10:37 ص | الإثنين 16 يناير 2023
نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023

نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023

بهدف تيسير حياة ذوي الهمم وتوفير حياة كريمة لهم، أتاحت الدولة كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهو يعد من أهم الخدمات المتاحة لذوي الهمم، لذا يبحث عدد كبير من المواطنين ذوي الهمم عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023 للاطلاع على النتيجة النهائية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023

تم تخصص رابط لجميع المواطنين الراغبين في الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023 حيث يمكن معرفة نتيجة الكشف الطبي «أون لاين» دون الحاجة للخروج من المنزل، من خلال زيارة هذا الرابط.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023

تبدأ خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023 بزيارة الرابط المخصص للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي، ومن ثم تظهر لك صفحة رئيسية تشرح أنواع الحالات التي يمكن أن تشملها نتيجة الكشف الطبي، والتي تتمثل في: «بيانات اساسية، غير مستوفي الأوراق، تم الكشف، إعادة عرض، مرتجع إلى اللجنة، تم تحوبل الطلب للتضامن». 

ومن ثم تأتي مرحلة إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما، والضغط على «بحث»، ومن ثم تظهر لك نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023 والتي ستشمل إحدى النتائج المذكورة. 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.