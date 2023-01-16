سعر اللحمة والسعر والعدس والأرز في معرض «أهلا رمضان» بعد افتتاحه

افتتح أمس معرض «أهلاً رمضان» الرئيسي بمحافظة الجيزة بحضور عدد كبير من المسؤولين وفي مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتم طرح الأسعار بشكل مخفض لتناسب جميع الفئات.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار أبرز السلع بمعرض «أهلاً رمضان» الرئيسي بالجيزة بعد افتتاحه، أمس، على هذا النحو:

يقدم معرض أهلا رمضان السلع من خلال منافذ التابعة لوزارة الزراعة التي تقدم منتجات بأسعار مخفضة وتشمل منافذ بيع الأرز واللحوم والدواجن.

أسعار عدد من السلع الأساسية بأهلا رمضان على مستوى الجمهورية

- يعرض سعر الأرز المُعبأ سيبدأ سعره من 14 جنيهًا ويصل إلى 18 جنيهًا حسب نسبة الكسر للكيلو.

- يعرض السكر بدءا من 14 جنيهًا ويصل إلى 16 جنيهًا للكيلو.

- تعرض المكرونة بدءا من 5 جنيهات لوزن 400 جرام.

- يعرض الفول البلدي المعبأ بسعر 12.5 جنيه لوزن 500 جرام.

يعرض العدس الأصفر بسعر 17 جنيهًا لوزن 500 جرام.

- يعرض سعر بيع الزيت من 29 جنيهًا ويصل إلى 47 جنيهًا حسب النوع والحجم.

- يعرض سعر اللحم البرازيلي المجمد بـ 79 جنيها.

- يعرض اللحم السوداني المُبرد بـ 115 جنيها.

- يعرض اللحم البلدي بدءا من 140 جنيها.

حظر بيع سلع أهلا رمضان في المحال التجارية

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أن السلع التي يتم طرحها بمعارض أهلا رمضان تتميز بنفس جودة باقي السلع المطروحة بالأسواق وكذلك التعبئة، ولكن بأسعار مخفضة.

وكان قد حذرت الدولة والجهات الرقابية من إعادة بيع السلع التي يتم شرائها من معارض أهلا رمضان من خلال المحال التجارية، إذ أنه سيتم فرض عقوبات عليها، إذا تداولت تلك السلع المختومة بشعار المعرض.