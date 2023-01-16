حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. ارتفاع في درجات الحرارة تصل لـ27 درجة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، عودة الاستقرار في حالة الطقس، خلال الفترة المقبلة، على مدن ومحافظات الجمهورية، بعد انتهاء تاثير المنخفض الجوي الممطر الذي أثّر على الطقس، خلال الأيام الأخيرة، خاصة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، أنّ الشبورة المائية ستعود في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة، ووسط سيناء وصولًا إلى شمال الصعيد.

وأشارت الأصارد الجوية، إلى أنّ حالة الاستقرار ستستمر حتى السبت المقبل، حيث تنتهي كل فرص لسقوط الأمطار في تلك الفترة، وفقًا للصور الأخيرة الصادرة حتى الآن من الأقمار الصناعية، وأن الظاهرة الجوية الوحيدة حتى الآن هي وجود نشاط للرياح الغربية والشمالية الغربية والشمالية الشرقية، أحيانًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ارتفاع في درجات الحرارة

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أنّ هناك ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة بين درجة ودرجتين على القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر، في حين ترتفع الحرارة بين 2-4 درجات على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وهو ارتفاع مؤقت حتى بداية الأسبوع المقبل.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة الأربعاء 18-1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10.

درجات الحرارة الخميس 19 -1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.

درجات الحرارة الجمعة 20 -1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 10.

درجات الحرارة السبت 21 -1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 10.