توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استقرار في الأحوال الجوية

بعد انتهاء تأثير المنخفض الجوي الممطر، الذي أثّر على الطقس خلال الأيام الأخيرة، تشهد البلاد استقرار الطقس خلال توقعات الـ72 ساعة المقبلة على مدن ومحافظات الجمهورية.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس فى جميع انحاء الجمهورية، وانتهاء فرص سقوط الأمطار حتى منتصف الأسبوع المقبل، وفقًا للصور الصادرة من الاقمار الصناعية، وعودة الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، ووسط سيناء وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خاصة على محافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء، ونشهد ارتفاعًا بين درجة ودرجتين على شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى ومنطقة مصر الوسطى.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 17-1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة الأربعاء 18-1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10.

درجات الحرارة الخميس 19 -1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.