«مركز الأزهر للفتوى» يحذر من الغربة لسنوات طويلة: تأمين الأولاد ليس بالنقود

قال السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنَّه كان هناك ترابطًا في الأسر قديمًا لأن الأب والأم كانا يحترمان بعضهما البعض أمام أولادهما ويقدران قيمة وأهمية الأسرة، لذلك كانت تنشأ الأطفال وتتربى على مبدأ وقيم نبيلة، مشيرًا إلى أنَّ الله سبحانه وتعالى خلقنا من أجل تعمير الأرض عن طريق الزواج وبناء أسرة سوية وتربية الأولاد، لذلك حذر النبي الرجل أو المرأة الذين يضيعون الأسرة ويعتبر ذلك إثم في الدين بمعنى ظلم».

هناك حد للسفر والغربة

وأضاف «عرفة»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»: «الشغل وسيلة لعيش الأسرة حياة كريمة وليس غاية»، مشيرًا إلى أنَّ سيدنا النبي محمد «صل الله عليه وسلم» وضع حدًا للسفر وقال: إذا قضى أحدكم نهمته من سَفَرِهِ فليعجل إلى أهلِهِ، متابعًا: «الرجل الذي يسافر ويتغرب 10 سنوات ولا يرى أولاده غير مرة أو مرتين طوال تلك المدة حرام ولا يجوز، لأن تأمين الأولاد ليس بالنقود وإنما بوجود الأب معهم».

كثرة القرب يجلب الحب والود

وتابع عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: «الأولاد يحتاجون لمن يسمعهم أما الزوجة تسمع وتحتاج لمن يسمعها أيضًا»، موضحًا أن كثرة الخلافات وقلة الاهتمام والبعد يزيد من الجفاء بين الزوجين، وعلى العكس كثرة القرب يجلب الحب والود، لذلك يجب على الزوج أن يجلس مع زوجته ويتحدثون ويتشاورن في مختلف الموضوعات اليومية.