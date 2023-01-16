ضعف ضخ المياه في مركز ببا ببني سويف بسبب الشدة الشتوية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، ضعف ضخ مياه الشرب بمركز ومدينة ببا، نظرا لانخفاض منسوب نهر النيل أمام مأخذ محطة مياه كفر ناصر، مما ترتب عليه تذبذب تشغيل المحطة بكامل طاقتها، إلى جانب توقف محطتي ببا المطورة والبرانقة بسبب أعمال السدة الشتوية.

رقم ساخن لتلقي شكاوى انقطاع أو ضعف المياه

وتقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، باعتذارها عن ضعف المياه خلال تلك الفترة والتي تعرف بـ«السدة الشتوية»، منوهة لقيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، والاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن «125» حال وجود شكوى في هذا الشأن.

وأجرت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب ببني سويف، جولة تفقدية بعدد من المحطات، لمتابعة سير العمل والوقوف علي أي معوقات وحلها، إضافة إلى متابعة التشغيل الأمثل للمحطات وجودة الأداء الخدمي، وتطبيق خطة التطهير والصيانة الدورية والالتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية.

تفاصيل السدة الشتوية

يشار إلى إلى أن السدة الشتوية إجراء سنوي تنفذه وزارة الري منذ إنشاء السد العالي، بحبس المياه عن المجاري المائية خلال فترة معينة «أقل فترة احتياجا للمياه»، بهدف تنفيذ العديد من أعمال الصيانة والتطهيرات والأعمال الصناعية التي تتطلب عدم وجود مياه بالمجارى المائية للارتقاء بمنظومة الري وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه على مدار العام، حيث يتم تقسيم فترة السدة على 5 قطاعات، هي غرب الدلتا، وشرق الدلتا، ووسط الدلتا، ومصر الوسطى، ومصر العليا.