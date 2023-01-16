القبض على المتهمين بقتل شخصين في المنطقة الجبلية بالصف

نجحت مباحث الجيزة بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، من القبض على مرتكبي المتهمين في قتل شخصين مجهولان بالمنطقة الجبلية بالصف.

البداية عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثتين لشخصين مجهولين بالمنطقة الجبلية بدائرة المركز.

على الفور، أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى بإشراف اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف، نائبي مدير المباحث لكشف غموض الحادث والقبض على مرتكبي الواقعة.

القبض على المتهمين

وبالفحص والتحري، أسفرت جهود البحث أن الجثتين لكل من إبراهيم محمد 32 سنة عاطل، مصاب بطلق ناري بالقلب والبطن، هلال سالم 30 سنة، عاطل مصاب بطلق ناري بالصدر والبطن، وأن مرتكبي الواقعة هم 7 أشخاص، للأخذ بالثأر بسبب قتل المجني عليهما، لقريب لهما في إطفيح من حوالي شهر، وجرى القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة للأخذ بالثأر.

كما جرى بإرشادهم على السلاح المستخدم 3 بندقية خرطوش، 40 طلقة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.