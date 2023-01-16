التصريح بدفن جثة فني معمل لقي مصرعه في مشاجرة على يد جاره بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بمركز بنها في محافظة القليوبية، بالتصريح بدفن جثة فني معمل لقي مصرعه في مشاجرة مع جاره بقرية الرملة مركز بنها، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على حد أرض زراعية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفي وشهود العيان بالواقعة، وتقرير الطب الشرعي حول الجثة والإصابات بها، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق

كانت قرية الرملة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، قد شهدت مصرع فني معمل إثر إصابته بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم باستخدام سلاح أبيض خنجر، خلال مشاجرة مع فلاح بسبب خلافات الجيرة وحصول نجل المجني عليه على قرنين فول من أرض المتهم جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المتهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت االجهات المعنية التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل مصرع فني معمل في مشاجرة ببنها

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطار من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها التعليمي، يفيد استقبال جثة شخص مصاب بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، إدعاء مشاجرة مع أخر بمنطقة الرملة دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع «وليد م م»، 40 سنة، أمين معمل علوم بمدرسة بالرملة، إثر إصابته بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، على يد جاره «سعيد ع ا» 39 سنة، فلاح، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة، وقيام نجل المتوفى بالحصول على «قرنين فول» من الأرض الزراعية الخاصة بالمتهم، وخلال معاتبة المتهم للمجني عليه حدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض «خنجر» وطعنه بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم.

طلب تحريات المباحث في مشاجرة بنها

تحرر المحضر رقم 267 لسنة 2023 إداري مركز شرطة بنها، وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المتهم، وتولت اجهات المعنية التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لبيان سبب الوفاة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة