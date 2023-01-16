طلاب الثانوية يتطوعون بمعرض الكتاب: «حبينا نشارك في بناء الوعي والتثقيف»

أيام قليلة تفصلنا عن بداية معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2023، في دورته الـ54، وهو الحدث الثقافي الأكثر أهمية في مصر، خلال الفترة المقبلة، ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار «الثقافة وبناء الوعي»، ويفتح باب التطوع للمشاركة في تنظيمه كما حدث في سنوات سابقة، اكتسب خلالها المتطوعون خبرات كبيرة من التجربة، كما أن عددا كبيرا من طلاب مرحلة الثانوية يرغبون في التطوع وفي انتظار نتيجة قبول لجنة التنظيم واللجنة الإعلامية.

يحكي أحمد رجب، الطالب بالصف الثانوي الثانوي، والذي يبلغ 16 عاما، عن سبب رغبته في التطوع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وأنه كان دائما يريد أن يكون من أحد منظميه إذا سنحت له الفرصة وعلى الرغم من أنه يقيم بمحافظة بني سويف، فإنه سافر لعمل الإنترفيو الخاص بالمعرض، و في حالة قبوله سيسكن فترة التطوع، عند أحد أقاربه في القاهرة، وفق حديثه لـ«الوطن»: «أنا كنت بسمع عن المعرض من زمان بس مكنتش بروح كتير لإني كنت صغير جدا، ومقدرش أسافر لوحدي، ولكن رحته مرتين بس، وكانت تجربة حلوة وانبهرت بيه والنشاطات اللي بتتعمل فيه، و بتمنى إني أتقبل و أكون ضمن فريق المتطوعين، وحبينا نشارك في بناء الوعي والتثقيف».

وأضاف «أحمد»، ابن محافظة بني سويف، أنه يرغب في التطوع لحبه لمساعدة الآخرين، تنمية مهارة التواصل الاجتماعي وعلاقاته بالشباب، والاشتراك في النشاطات المختلفة التي ينظمها المعرض: «حابب اتطوع عشان اعرف ازاي أعمل المهام المطلوبة مني، واتعامل مع الليدر المسؤول عني، و أهم حاجة إني اعرف ناس جديدة ونستفيد من خبرات بعض».

طلاب الثانوي يحكونأسباب حبهم للتطوع في معرض الكتاب

فيما يروي جوزيف ميلاد، الطالب في الصف الثاني الثانوي، القسم العلمي، أنه كان يذهب دائما إلى المعرض خلال الـ5 سنوات الماضية، ويريد خوض تجربة أن يكون أحد المشتركين فيه، وفقا له: «حابب اتطوع عشان أعمل حاجة مختلفة، واستفاد من خبرة التعامل مع الناس، واعرف اشتغل تحت ضغط ومسؤولية، واتعود على العمل لساعات طويلة، وأهلي شجعوني على التقديم ليه».

كما قال الطالب يوسف صبحي، والذي يبلغ 16 عاما، ابن محافظة القليوبية، إنه تعرف على معرض الكتاب من خلال أخته، و التي تطوعت العام السابق، كما أنه اشترك في العديد من التطوعات المختلفة مثل، جمعية الكشافة الجوية المصرية، فرع القليوبية، وعضوا في فريق تنظيم تسليم التابلت الإلكتروني بمدرسته: «أختي حكتلي عنه، وحبيت اشترك فيه، فبدات أتابع كل اللي بينزل على صفحة «أنا متطوع في معرض الكتاب»، وقرأت عن شخصية المعرض الشاعر صلاح جاهين، عشان أكون مثقف وملم بالمعلومات المهمة عنه، و عايز من خلاله أكتسب خبرات جديدةن و أقابل ناس من أماكن مختلفة».