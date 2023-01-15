«تعويذة بافوميت» تشارك في معرض الكتاب.. والقاهرة تنهي استعدادتها

يشارك الكاتب الروائى شريف بازيد وهو من أبناء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، برواية "تعويذة بافوميت"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى الدورة 54 والمقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات فى الفترة من 24 يناير حتي 6 فبرايرالمقبل، والتى تجسد أحداثها حقيقة الصراع الأبدى بين الخير والشر، فى مزج ما بين الحقيقة والخيال.

معرض الكتاب من أكبر المعارض

وأعرب "بازيد" عن سعادته للمشاركة فى هذا الحدث الأدبى الكبير الذى يضم نخبة من كبار الكتاب والادباء والمبدعين، والذى يُعد من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، لتكون أولي روايته التى يشارك بها ضمن إصدارات دار المصرية السودانية الإمارتية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.

استعدادات القاهرة للمعرض

وفى سياق متصل، استعدت محافظة القاهرة لإستقبال معرض الكتاب الدولى بتوفير حزمة من الخدمات حيث تطلق هيئة النقل العام أسطول من أتوبيسات النقل العام تكون خدمة خاصة لنقل زوار المعرض الذي سيقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركزالمعارض بالتجمع الخامس وتشمل خطة النقل العام توفير 58 أتوبيس تغطى معظم مناطق القاهرة وأيضا خطوط تمر على معرض الكتاب وسيتم دعم الخطوط التى تشهد إقبال على زيارة المعرض بشكل فورى، ومن ضمن الخطوط 10 أتوبيسات تنطلق من ميدان عبدالمنعم رياض مرورًا برمسيس ثم العباسية وجامعة الأزهر ومحور المشير وصولا إلى معرض الكتاب.

ومن خطوط معرض الكتاب 10أتوبيسات تنطلق من دوران شبرا إلى أرض المعرض،وأيضا 8 أتوبيسات تنطلق من النزهة الجديدة للوصول إلى أرض المعرض ، وأيضا أتوبيسات تنطلق من ميدان الجيزة إلى المعرض وتمر بجامعة القاهرة والقصر العيني والسيدة عائشة والاوتوستراد وجامعة الأزهر .