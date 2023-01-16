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عضو هيئة الإعلام الحربي بأوكرانيا لقناة القاهرة الإخبارية: روسيا لم تسيطر على مدينة بالكامل

كتب:

شريف سليمان
05:12 م | الإثنين 16 يناير 2023
الأزمة الروسية الأوكرانية

الأزمة الروسية الأوكرانية

قال الدكتور غيث أحمد مناف، عضو هيئة الإعلام الحربي بأوكرانيا، إن الجيش الروسي لم يسيطر على أي مدينة بالكامل في أوكرانيا.

وأضاف خلال مداخلة بالنشرة الإخبارية بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا تنكر دائما استهداف المدنيين، كما تنكر استهداف البنية التحتية المدنية في الأراضي الأوكرانية، فهم دائما ما يتحدثون عن ضرب أهداف عسكرية، وهو أمر غير صحيح، فكل الأهداف التي يزعمون استهدافها فقط هي البنية التحتية المدنية، وكذلك استهداف المنازل ومحطات الطاقة التي يعتمد من خلالها المواطن على إنارة منزله والتدفئة في هذا الجو البارد التي يجرى تدميرها.

برد قارس 

وتابع: «درجة الحرارة تصل إلى -10 درجات مئوية والاستهدافات للبنى التحتية المتكررة، وليس أمام الأوكرانيين إلا المواجهة بالعمليات العسكرية، حيث ما زالت القوات الأوكرانية تقاوم مقاومة شرسة لتثبت للرأي العام الدولي أنها تقاوم على الأرض ولن تسلم السلاح».

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