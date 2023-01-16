مراسل قناة القاهرة الإخبارية: الموافقة على استقالة وزيرة الدفاع الألمانية بعد ساعات

قال عربي مرزوق، مراسل «القاهرة الإخبارية» من برلين، إن الساعات القليلة المقبلة تشهد إعلان المستشار الألماني أولاف سولتش موافقته على قرار استقالة وزيرة الدفاع «كريستينه لامبريشت»، موضحًا أن هناك 3 أسباب رئيسية دفعت وزيرة الدفاع للتقدم باستقالتها.

السبب الأول: ابنها البالغ من العمر 21 عامًا

وأضاف «مرزوق»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه من أبرز تلك الأسباب هي رفض المعارضة الألمانية اصطحاب الوزيرة ابنها البالغ من العمر 21 عامًا، خلال تواجدها في رحلة عمل ونقله على متن طائرة هليكوبتر خاصة بـ«الجيش الألماني» لأمر شخصي.

التخاذل عن دعم أوكرانيا

كما أنه أحد الأسباب التي كشف عنها مراسل «القاهرة الإخبارية»، أنه في شهر يناير من العام الماضي 2022 قبل بداية الأزمة «الروسية - الأوكرانية»، طلبت السلطات الأوكرانية من ألمانيا دعمها بمزيد من الأسلحة من أجل الدفاع عن أراضيها، إلّا أن وزيرة الدفاع أرسلت 5 آلاف خوذة فقط، وهو ما دفع البرلمان الألماني إلى الاعتراض عليها.

وأشار عربي مرزوق، إلى أن الجيش الألماني حصل على صفقة مدرعات «البومة»، واكتشف بعدها أن أغلب الآليات العسكرية تعاني مشكلات فنية كبيرة، لذلك قدمت وزيرة الدفاع الألمانية استقالتها من منصبها، اليوم الاثنين، إثر تقاعسها في أداء مهامها.