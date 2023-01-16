حالة الطقس غدا.. شديد البرودة ليلا على جنوب البلاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الثلاثاء بالمحافظات، موضحة أنه يسود طقس بارد ليلاً على كافة الأنحاء، وتتكون الشبورة المائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، أن حالة الطقس غدا تكون باردة خلال ساعات الصباح الباكر على كافة الأنحاء، معتدل نهارا بمحافظات شمال الصعيد.

وذكر البيان أن حالة الطقس غدا الثلاثاء تتضمن وجود مناطق مائلة للدفء نهارا، منها جنوب سيناء وجنوب الصعيد، على أن يكون شديد البرودة خلال الليل على جنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا، تسجل جنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10 درجات، وشمال الصعيد 20 العظمى والصغرى 8 درجات، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 11 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية 19 درجة للعظمى والصغرى 11 درجة، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والقاهرة 19 درجة للعظمى والصغرى 12 درجة.