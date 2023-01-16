افتتاح فرعي معرض أهلا رمضان 2023 بمحافظة الفيوم.. واستعدادات مكثفة للتوسع

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، فرعي معرض أهلا رمضان 2023 في مركزين بالمحافظة، وذلك ضمن خطة المحافظة لافتتاح 8 منافذ للمعرض في عدة مناطق الأسبوع الجاري، بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والتجارة الداخلية.

وتستعرض «الوطن» أماكن افتتاح فرعي معرض أهلا رمضان 2023 في محافظة الفيوم، سواء التي تم افتتاحها أو التي سيتم افتتاحها خلال الفترة المُقبلة.

افتتاح معرض أهلا رمضان 2023

وافتتح الدكتور أحمد الأنصاري معرض أهلا رمضان 2023 لبيع المواد الغذائية، والسلع، ومستلزمات شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة في مركزي أبشواي وسنورس، بينما يتم استكمال افتتاح المعارض في باقي المراكز خلال الأيام القليلة المُقبلة.

أسعار معارض أهلا رمضان

وشهدت معارض أهلا رمضان 2023 انخفاضًا ملحوظًا في أسعار المواد الغذائية بنسبة تصل إلى 30%، فضلًا عن توافر كافة المواد بكميات كبيرة، خاصة الأرز والسكر والمكرونة والزيوت التي تشهد إقبالًا كبيرًا، حيث سجل سعر كيلو الأرز المعبأ الفاخر 15 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو السكر المعبأ 16 جنيهًا، فيما سجل كيلو اللحم في منافذ أهلا رمضان 170 جنيهًا بانخفاض 30 جنيهًا مقارنة بأسعار السوق.

افتتاح 8 معارض بالفيوم

على جانب آخر، قال المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه من المستهدف افتتاح 8 منافذ معارض أهلا رمضان 2023 في محافظة الفيوم خلال الأسبوع الجاري، جرى افتتاح اثنين منها بالفعل، على أن يتم افتتاح الـ 6 معارض في المدينة وباقي المراكز خلال الأيام القليلة المُقبلة.

سلع معارض أهلا رمضان

وتضم منافذ أهلًا رمضان 2023 «اللحوم، والأرز، والسكر، والمكرونة، والعصائر، والزيت، ومنتجات الألبان، والشاي، والبقوليات، وياميش رمضان»، فيما شدد محافظ الفيوم على تصدي أجهزة المحافظة لموجة غلاء الأسعار، كما أنّها حريصة على توفير كافة أنواع السلع واللحوم بأسعار مخفضة.

توافر السلع بكميات كبيرة

وأكدّ محافظ الفيوم في بيان خلال افتتاح معارض أهلا رمضان 2023، أنّ المحافظة حريصة على توفير جميع أنواع السلع الأساسية، وإتاحتها في مختلف المنافذ والمعارض، فضلًا عن تكثيف الحملات التموينية للسيطرة على الأسعار، ومواجهة الغلاء، وإحكام الرقابة على الأسعار، والتصدي لمحتكري السلع.