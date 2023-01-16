القبض على شخص أنشأ محطة بث تليفزيوني دون ترخيص في دمياط 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام شخص بإنشاء محطة بث تليفزيوني لاسلكية وكذا محل بيع مستلزمات كسر الشفرة دون ترخيص بنطاق دائرة قسم شرطة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، وذلك من خلال استقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

استهداف مقر شبكة البث التليفزيوني

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط تم استهداف مقر شبكة البث التليفزيوني والمحل المشار إليه، وأمكن ضبط مالك الشبكة، مقيم بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط 45 جهازا إلكترونيا تستخدم في استقبال الإشارة ومعالجتها وفك شفرتها والمستلزمات والأدوات والأجهزة المستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية، ووحدة معالجة مركزية بها برامج لفك تشفير القنوات المشفرة، وهاتف محمول يحوي آثارا ودلائل على إدارته للشبكة عبارة عن محادثات مع عملائه ومبلغ مالي من متحصلات البيع.

وبمواجهته أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادي.

ويُشار إلى أن الشبكة ومحطات التقوية تقدم الخدمة لنحو 10000 مشترك نظير مبلغ مالي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.