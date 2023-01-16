رئيس «الجيل»: استعدادات الحزب للحوار الوطني مستمرة للأسبوع الرابع على التوالي

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، المنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أن استعدادات الحزب مستمرة للأسبوع الرابع على التوالي الذي تنعقد فيه جلسات لمناقشة الأوراق المقدمة من الحزب حول القضايا التي تناقشها اللجان الفرعية المنبثقة من المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

حلقة نقاشية بشأن التعليم قبل الجامعي

واليوم تنعقد جلسة نقاشية حول ورقة التعليم قبل الجامعي التي أعدها فريق من الحزب برئاسة الدكتور فتوح خليل رئيس لجنة التعليم في حزب الجيل، والعميد السابق لكلية آداب سوهاج التي أرسلها الحزب إلى المنسق العام للحوار الوطنى ورئيس الأمانة الفنية للحوار.

قانون مجلسي النواب والشيوخ

وتنعقد السبت المقبل، جلسة بشأن قانون مجلسي النواب والشيوخ والعدد المقترح من الحزب لأعضائهما وضرورة تفرغ أعضاء المجلسين طبقا للمادة 103 من الدستور وذلك للوفاء باختصاصاتهم الرقابية والتشريعية التي منحها الدستور للنواب، وهي الورقة التي يتحدث عنها أمام المؤتمر الوطني للحوار ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، وأيضا سيناقشها مع قيادات حزب الجيل والائتلاف الوطني للأحزاب السياسية السبت المقبل.