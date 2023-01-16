الصور الأولى للفنان إحسان الترك في لوكيشن «جعفر العمدة» بعد استجابة رمضان

أعلن الفنان محمد رمضان عن ضم الفنان إحسان الترك إلى مسلسل جعفر العمدة الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني لعام 2023، من خلال منشور خاص عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك».

وكشف الفنان محمد رمضان عن الصور الأولى للفنان إحسان الترك من داخل لوكيشن تصوير مسلسل «جعفر العمدة»، والتي ظهر فيها وهو يصافحه، وعلق عليها قائلا: «الفنان القدير إحسان التركي نورت مسلسل جعفر العمدة».

الصور الأولى لإحسان الترك من داخل مسلسل العمدة

يذكر أن ضم الفنان إحسان الترك إلى مسلسل جعفر العمدة، جاء بعد مناشدته الفنان محمد رمضان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ لضمه في أحد أعماله الفنية وبالفعل استجاب الأخير على الفور.