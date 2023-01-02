نشاط مكثف للبابا تواضروس في العدد الجديد من مجلة الكرازة

استعرض العدد الجديد من مجلة الكرازة، الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2022، أهم الأخبار الرعوية للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

لقاءات البابا تواضروس

واستقبل البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة، عددًا من الزائرين، كالآتي:

الأربعاء 14 ديسمبر، وفد من دار الكتاب المقدس بمصر برئاسة المهندس أمير إلهامي مدير الدار وبعض أعضاء المجلس وقيادات الدار، إذ عرضوا عليه آخر مستجدات العمل في الدار، وأحدث إصداراتها من الكتب.

الخميس 15 ديسمبر، لقاء سفيرة جمهورية قبرص بولي إيوانو، التي أكدت على العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وبلادها، وقدم البابا شرحًا مختصرًا عن تاريخ مصر والكنيسة القبطية.

وفي نفس اليوم، التقى البابا، سفير جمهورية باكستان الإسلامية ساجد بلال، وقدم خلال اللقاء نبذة عن باكستان ودعا البابا لزيارتها.

السبت 17 ديسمبر، التقى البابا بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون الأنبا إغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، لمناقشة العمل الرعوي بالإيبارشية

الأحد 18 ديسمبر، استقبل البابا بالمقر البابوي بالقاهرة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وذلك عقب عودته من رحلة علاجية بالخارج.

الاثنين 19 ديسمبر لقاء الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، وبرفقته الآباء كهنة كنيسة الشهيد مار جرجس بجزيرة بدران وبعض من أعضاء مجلسها، وذلك لمتابعة موضوع تجديد الكنيسة

الثلاثاء 20 ديسمبر لقاء وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، وذلك في إطار زيارته لمصر.

الخميس 22 ديسمبر لقاء وزير النقل الكندي عمر الجبرة، الذي يقوم بزيارة لمصر ضمن الجولة التي يقوم بها في عدد من الدول العربية.

كما استقبل يوم الخميس أيضا وفد سيدات الأعمال، وعضوات اللجنة العامة للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية. لعرض الأنشطة التي يقمن في مجالات الصحة والسياحة والزراعة والصناعة، ومجال دعم المرأة.

صورة تجنيز الأنبا كيرلس تتصدر غلاف المجلة

تصدرت صورة تجنيز الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وتوابعها وأقدم أساقفة الصعيد، الذي رحل عن عالميا الخميس 22 ديسمبر بعد صراع طويل مع المرض، غلاف المجلة.

وخصص العدد، ركنا لتناول حياة الأسقف الراحل، حيث تم وضع صورة لجنازة الأسقف الراحل، التي شارك فيها عدد من الآباء الأساقفة والرهبان والكهنة، بالإضافة إلى صورة شخصية للأنبا كيرلس.