نشاط مكثف في إيبارشيات الكرازة المرقسية.. تجنيز كاهنين وتدشين مذبح

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال الأيام القليلة الماضية، نشاطا مكثفا في إيبارشيات الكرازة المرقسية المختلفة، وسلطت الصفحات الرسمية للإيبارشيات الضوء على تلك الأنشطة، التي تضمنت تجتنز كاهنين وتدشين مذبح ورسامة شمامسة.

ترقية شماس إلى رتبة دياكون

ففي إيبارشية بنها، ترأس الأنبا مكسيموس، مطران بنها وقويسنا، القداس الإلهي بكنيسة ماريوحنا، وعقب صلاة الصلح قام الأنبا مكسيموس بترقية الشماس أمير ألفونس إلى رتبة دياكون (شماس كامل)، ليخدم بالكنيسة ذاتها.

وفي سوهاج، قام الأنبا باخوم، مطران إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، بتدشين كنيسة جديدة بمبنى الخدمات الملحق بالكنيسة على اسم السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي، كما دشن معمودية الكنيسة وأيقوناتها وكذلك أواني الخدمة بالكنيسة.

وشاركه في التدشين الأنبا ألوجوس، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة، والآباء كهنة الكنيسة وخورس الشمامسة وشعبها الذين امتلأت بهم أرجاء الكنيسة.

صلوات تجنيز كاهنين بالقاهرة

وأقيمت صلوات تجنيز القمص ساويرس مرقس، كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالظاهر، وشارك في الصلوات الأنبا أنطونيوس، ومطران الكرسي الأورشليمي وشرق الأردن، والأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا تيموثاوس، أسقف الزقازيق، والقمص سرجيوس، وكيل البطريركية بالقاهرة، إلى جانب لفيف من كهنة الكنيسة والإيبارشيات.

كما شارك الآباء الكهنة والأساقفة في صلاة جنازة الأب القس إبراهيم يوسف حناوي، كاهن كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بعين شمس.

البابا تواضروس يعزي أسقف قطاع عين شمس

وكان البابا تواضروس الثاني تقدم بخالص العزاء للأنبا أكسيوس، الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، وللآباء كهنة القطاع في نياحة الأب الفاضل القس إبراهيم حناوي، كما يلتمس عزاءًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.