إزاي تختاري «دبلة الخطوبة»؟.. 5 نصائح عند الشراء

قالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وأسواق الذهب، إن شراء الذهب من أكثر العادات التي تتميز بها فترة الخطوبة، حيث يقوم الشباب بشراء «الشبكة» وهي عادة منتشرة في جميع فئات المجتمع، ومن أبرز القطع التي يتم اختيارها وأهمها في الشبكة هي «الدبل».

وأضاف المؤسسة أن «الدبل» من أبرز القطع التي يوجد علها طلب خلال الزفاف والخطوبة، لذلك تستعرض المؤسسة أفضل وأهم 5 نصائح عند اختيار الدبلة، تستعرضها «الوطن» في السطور التالية.

-اختيار المقاس المناسب ليديك بدون تسرع، ويجب التأكد من أن المقاس دقيق ولا يكون ضيقا ولا واسعا، ما يتسبب في وقوع الدبلة من يديك، لذلك يجب أن تكون مريحة ومناسبة.

-اختيار عيار الذهب المناسب، حتى تكون الدبلة متينة وسميكة وقادرة على تحمل الأعباء اليومية والأعمال اليومية بدون أي كسر أو تلف، والأفضل في الدبل عيار 21.

-اختاري تصميما مناسبا لشكل يديك، فإذا كانت أصابع يديك طويلة ورفيعة اختاري دبلة بتصميم عريض، ولو أصابعك ممتلئة وقصيرة فمن الأفضل اختيار تصميم رفيع، وكذلك اختيار تصميم يفضل مميز ولا يظهر أنه قديم مهما ظهرت تصميمات حديثة.

- مراعاة اختيار الدبل قبل الخطوبة بفترة حتى يكون هناك وقت كافٍ لاختيار التصميم المناسب الذي يحصل على إعجابك، وفي نفس الوقت حتى لا تضطر بقبول بأي شكل.

-يجب اختيار الدبلة باقتناع تام بنسبة 100% ولا تجعلي أحدا يؤثر على قرارك، كما يجب الأخذ في الاعتبار لون الذهب ونقائه.