إطلاق حملة «النزهة بلا توك توك» ومصادرة المركبات المخالفة (صور)

أطلق حي النزهة بمحافظة القاهرة مبادرة «النزهة بلا تكاتك» وذلك خلال حملة أطلقتها الدكتورة لبنى نورالدين، القائم بأعمال رئيس حي النزهة، انطلاقا من حرص الحي على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وحفاظا على المظهر الحضاري للحي واستجابة لمطالب أهالي النزهة بمنع سيرمركبات التوكتوك بشوارع الحي.

ضبط مركبات التوك توك

وشنت الدكتور لبنى نور الدين، القائم بأعمال رئيس حي النزهة، حملة لضبط مركبات التوك توك وإيداعها مخازن الحي وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بواسطة الحي، وشددت على استمرار الحملات بكل شوارع الحي من قبل مسؤولي المتابعة الميدانية بالحي لضبط أي مركبات توك توك ومنع سيرها بالشوارع لاستعادة المظهر الحضاري ومنع أي تجاوزات.

وكانت محافظة القاهرة أقرت منع سير مركبات التوكتوك في الشوارع الرئيسية وعلى المحاور واتخاذ إجراء ضد المخالفين.