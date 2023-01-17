عمدة كييف: الحياة دون كهرباء والتدفئة شبه مستحيلة

بلغت نسبة نقص موارد الطاقة في العاصمة الأوكرانية «كييف» 30%، وفقا لما أعلنه عمدة المدينة، فيتالي كليتشكو، أضاف لوكالة «رويترز» خلال مؤتمر «دافوس» الاقتصادي، أن الوضع حرج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

كليتشكو: الانهيار يمكن حدوثه في أي لحظة

وأوضح كليتشكو، أن لا يتحدث عن انهيار لكنه يمكن حدوثه في أي لحظة، وأشار عمدة المدينة الأوكرانية، إلى أن الطقس في أوكرانيا بارد الآن، لذلك الحياة دون كهرباء والتدفئة شبه مستحيلة.

وفي بيلاروس، أشارت وسائل إعلام حكومية، إلى تجنيد سفارات «كييف» تجند مقاتلين حول العالم، لتعزيز صفوف القوات الأوكرانية، وأوضحت قناة «بيلاروس 1»، أن السلطات في«مينسك»، ألقت القبض على، مواطن جورجي، جيورجي زيراكاشفيلي، يبلغ من العمر «36 عاما» أرسلته السفارة الأوكرانية في جورجيا إلى بيلاروسيا، لتلقي التعليمات من سفير «كييف» في مينسك حول الانضمام إلى «الفيلق الجورجي» في القوات الأوكرانية.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن «كييف» تنتظر قرارات مهمة من الشركاء لتزويدها بالأسلحة خلال اجتماع مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بدعم بلاده «رامشتاين» المقبل.

وأضاف زيلينسكي، أن الهجوم الأخير على «دنيبرو» أظهرت حاجة «كييف» الماسة لقرارات سريعة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

سولتنبرج يعقد اجتماعات مع وزير الدفاع الأوكراني على هامش«رامشتاين»

وسيشارك الأمين العالم لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج، في «اجتماع رامشتاين»، يوم الجمعة المقبل في ألمانيا، وسيعقد مسؤول التكتل العسكري على هامش الاجتماع، اجتماعات ثنائية مع وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف ومسؤولين كبار آخرين.

وأضاف «الناتو»، في مذكرة، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن سيدير الاجتماع والذي سيركز على الأزمة الأوكرانيا والقضايا الأمنية ذات الصلة التي تواجه الحلفاء والشركاء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أكي» الإيطالية.