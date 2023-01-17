أسرار لـ دلال عبدالعزيز في ذكرى ميلادها.. السبحة الحمراء وبكاؤها بالشارع

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، الذي يوافق اليوم الثلاثاء 17 يناير، التي تعتبر من أهم نجوم الكوميديا، وقدمت العديد من الأعمال التي ما زالت عالقة في أذهان محبيه كبارا وصغارا.

سر السبحة الحمراء

وتستعرض «الوطن» أسرارا وذكريات كثيرة كشفت عنها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز خلال لقاءاتها التليفزيونية، مثل أغرب موقف تعرضت له وسر تمسكها بالسبحة الحمراء.

ظلت دلال عبدالعزيز متمسكة بالسبحة بها قرابة الـ 25 عاما بعد أن قدمت لها كهدية في إحدى المناسبات، لم تستطع الفنانة دلال عبد العزيز الظهور بالسبحة الحمراء في البداية لكن عندما استخدمتها بين أحد مشاهد مسلسل لا مع النجم يحيى الفخراني وجدت في سبحتها الراحة والمأمن بذكر الله بها، الأمر الذي جعلها تتمسك بها حتى رحيلها.

كما كشفت أنها تتفاءل بالعمل مع الفنان يحيى الفخراني بالأعمال الفنية، كما كشفت أنها من عشاق تناول الطعام إذ تعتبرها هي المتعة الوحيدة غير الضارة بالمحيطين ولكن قد تكون ضارة لها وحدها.

أغرب موقف في حياتها

وحكت عن أغرب موقف في حياتها حيث كان سمير غانم يقدم إحدى المسرحيات وقررت أن تذهب له ووقتها كانت حاملا في «دنيا»، وعقب انتهاء المسرحية عرض عليها الخروج، والذهاب إلى أي مطعم ليتناولا العشاء، وطلب منها أن تركن سيارتها أمام منزلهما، فاتجهت إلى المنزل وركنت السيارة لكنه لم يأتِ، فاتجه سمير إلى المطعم وحده وطلب العشاء إلا أن أحد رواد المطعم جعله يتذكر دلال، لينتفض ويعود للمنزل ويجدها نائمة.

وقالت دلال إنها كانت في أحد الأيام داخل ماسبيرو وفي آخر اليوم قررت الذهاب إلى منزل خالتها، وخرجت من مبنى الإذاعة والتليفزيون ووقفت في حيرة، فهي لا تعرف من أين ستركب لتعود للبيت، لتجلس في النهاية أمام المبنى تبكي.