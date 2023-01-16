محافظ أسوان: مهلة 15 يوما لإنهاء مشروعات تطوير شارع الفنادق

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مهلة أخيرة حتى نهاية الشهر الحالي، لمسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة نهو الأعمال الجارية بمشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بشارع الفنادق، لتبدأ على الفور أعمال الرصف والتطوير في المسافة المتبقية بطول 500 متر نظراً لأهمية هذا الشارع الحيوي، والذي يضم عددا من الفنادق السياحية ومتحف النوبة وكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، مشددا على سرعة ربط الخطوط الجديدة على الشبكات للقضاء على ظاهرة تكرار الكسور في الخطوط القديمة.

جاء ذلك أثناء اجتماع متابعة مشروعات البنية التحتية بمدينة أسوان، بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، والمهندس يحيى أبو زيد، رئيس مجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى سيد مدني، رئيس المدينة، والمهندس أحمد الملواني، مسئول الطرق.

إنشاء خزان بسعة 7 آلاف متر

ويستهدف الإحلال والتجديد إنشاء خزان أرضي بسعة 7 آلاف متر مكعب لدعم وتحسين المياه بمناطق وسط وغرب المدينة بخطي مجموع أطوالهم 1700 متر، وبأقطار تتراوح بين 500 مللي إلى 800 مللي.

وأكد محافظ أسوان أهمية تكثيف الجهود واستثمار كافة الإمكانيات المتاحة لدى الشركة للإسراع بإنهاء الأعمال المتبقية من مشروعات الإحلال والتجديد سواء بشارع الفنادق أو بطريق كسر الحجر، والذي تصل أطوال المشروع إلى 2.5 كم.

خطوط المياه بأسوان

ويضم تركيب خط مياه شرب جديد حلقي بقطر 560 مللي، وخط آخر بقطر 355 مللي خاص بالروافع بمواسير PVC، ليتم ربطه بالشبكة الرئيسية، وبالتالي يتم إلغاء خطوط الاسبستوس القديمة، والذي يشهد حدوث كسر متكرر به، نظراً لتقادمه ليساهم ذلك في انتظام ضخ مياه الشرب بشكل مستمر، وزيادة تدفقات المياه لمناطق وسط المدينة.