تعرف على تفاصيل محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق.. تصل لـ38 

38 محطة، هي إجمالي عدد محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، والذي يشمل محطة الرماية، ويُجر حالياً العمل على قدم وساق لتنفيذه، الذى يبلغ طوله 42 كم، ويتم تنفيذه على مرحلتين أساسييتين، بحسب ما أعلنت عنه الهيئة القومية لمترو الأنفاق.

كل ما تود معرفته عن محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق

ترصد «الوطن» في السطور التالية، التفاصيل الكاملة لمحطات الخط الرابع لمترو الأنفاق وهي الآتي:

- يتم تنفيذ الخط الرابع على مرحلتين.

- المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم.

- تشمل المرحلة الأولى 17 محطة.

- تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة الرحاب بالقاهرة الجديدة.

- يبلغ طول المرحلة الثانية 23 كم.

- تشتمل المرحلة الثانية على 21 محطة.

- من المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي مليوني راكب يومياً.

- يعتبر الخط حلقة الوصل بين كل من محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

- تحقق المرحلة الأولى منه والجاري تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.