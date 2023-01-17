التصريح بدفن جثتي شابين دهستهما سيارة نقل بالمقطم

قررت النيابة العامة انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري وبيان سبب وفاة شابين دهستهما سيارة نقل أثناء قيادتهما دراجة نارية في المقطم، وصرحت بدفنهما، واستعجلت النيابة العامة المقاطع الخاصة بكاميرات المراقبة التي جرى التحفظ عليها في مكان الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة يفيد باستقبال قسم الطوارئ لـ3 شباب مصابين بإصابات بالغة، وأضاف الإخطار بأنه أثناء اسعافهم لفظ اثنين منهم أنفاسهما الأخيرة، بينما نقل المصاب الثالث إلى الرعاية المركزة بسبب حالته الحرجة، وبالانتقال تبين العثور على جثتين لشابين، وإصابتهما بنزيف وكسور في مناطق متفرقة من الجسم.

التحريات حول الواقعة

وكشفت التحريات بأن الشباب الثلاثة أثناء قيادتهم دراجة نارية في إحدى الطرق السريعة بمنطقة المقطم دهستهم سيارة نقل، ما أسفر عن وفاة اثنين وإصابة الثالث، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط السيارة مرتكبة الواقعة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.