تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 18 يسجل 1542 جنيها

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، مع بداية التعاملات المسائية في مختلف محافظات الجمهورية، رغم زيادة سعر أونصة الذهب بالدولار عالميًا، بحسب الشاشة التي يتم إعلان الذهب عليها في مختلف الغرف التجارية بالمحافظات، وسط توقعات باستمرار انخفاض سعر الذهب خلال الفترة المُقبلة بالتزامن مع انهيار الدولار في السوق السوداء.

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بمختلف محال الصاغة، في ظل ما تقدمه خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

سعر الذهب اليوم في مصر

وقال عبد المحسن مصطفى، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، إنّ سعر الذهب اليوم في مصر مستمر في التراجع، على الرغم من ارتفاع سعر أونصة الذهب عالميًا، حيث سجلت نحو 1917 دولارًا للبيع، بينما سجل 1916 دولارًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وأشار إلى أنّ سعر الذهب اليوم الاثنين في محال الصاغة دون مصنعية والتي تتراوح بين 35 و60 جنيها، جاءت كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24 سجل 2057.25 جنيه للبيع، و2028.5 جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 22 سجل 1885.75 جنيه للبيع، و1859.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21 سجل 1800 جنيه للبيع، و1775 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18 سجل 1542.75 جنيه للبيع، و1521.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14 سجل 1200 جنيه للبيع، و1183.25 جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 12 سجل 1028.5 جنيه للبيع، و1014.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 9 سجل 771.5 جنيه للبيع، و760.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وأضاف رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، إلى أنّ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر سجل 14400 جنيه للبيع دون ضريبة أو دمغة أو مصنعية، بينما سجل للبيع نحو 14200 جنيه للبيع.

من ناحيتها كشفت نهى أبو الغيط، تاجرة ذهب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهب ازداد نسبيًا، موضحةً أنّها الأفضل في استثمار المال نظرًا لعدم فقدانها الكثير من سعرها كمصنعية أو فارق سعر بين القديم والجديد مقارنةً بالمجوهرات.