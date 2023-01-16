محافظ قنا يفتتح مسجد آل حمد في دشنا بتكلفة 2.7 مليون جنيه

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أعمال إحلال وتجديد مسجد آل حمد بقرية فاو التابعة لمركز دشنا، في إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية. ‬

افتتاح مسجد جديد في قنا

وأعرب محافظ قنا عن بالغ سعادته بافتتاح مسجد من بيوت الله يُذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم الحنيف، فضلا عن غرس القيم الوطنية التي تدعو للعيش في محبة وسلام بين أبناء الوطن الواحد، مشيدا باهتمام الدولة، ممثلة في وزارة الأوقاف، ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة، للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

المساجد: منارة لنشر العلم

كما وجه محافظ قنا الشكر لكل من ساهم في عمارة هذا المسجد، متمنيا للجميع الخير والقبول، مشيراً إلى أن الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف على المساجد يسهم في تعميق المفاهيم الصحيحة عن الدين الإسلامي وتعاليمه السمحة ويواجه الأفكار المغلوطة والهدامة ومقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الديني والعمل على نشر الوسطية، خاصة أن المساجد أصبحت حاليا منارة للعلم والدعوة والوعي.

وكيل أوقاف قنا: 2 مليون و668 تكلفة المسجد

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أنه تم إحلال وتجديد مسجد آل حمد الذي يقع على مساحة 355 مترا مربعا بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و668 ألف جنيه على نفقة وزارة الأوقاف، فضلا عن فرش المسجد ضمن خطة افتتاحات المساجد التي جرى إنشائها على مستوى مدن المحافظة المختلفة.