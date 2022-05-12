مقتل شاب وإصابة آخر بطلقات نارية في ظروف غامضة بإحدى قرى قنا

لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر، اليوم الخميس، في ظروف غامضة، بقرية حمرة الدوم بنجع حمادي.

طلقات نارية

وتلقى مرفق إسعاف قنا بلاغا بمصرع بشار مريد سالم، 26 عاما، وإصابة همام عبدالفتاح محمد، 27 عاما، بطلقات نارية بقرية حمرة الدوم بنجع حمادي.

نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى نجع حمادي

ونُقلت الجثة والمصاب إلى مستشفى نجع حمادي العام.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات، وكلفت وحدة المباحث بكشف ملابسات الجريمة.