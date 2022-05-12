رئيس التحرير

محمود مسلم

مقتل شاب وإصابة آخر بطلقات نارية في ظروف غامضة بإحدى قرى قنا

كتب:

رجب آدم
10:07 ص | الخميس 12 مايو 2022
مديرية أمن قنا

مديرية أمن قنا

لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر، اليوم الخميس، في ظروف غامضة، بقرية حمرة الدوم بنجع حمادي.

طلقات نارية

وتلقى مرفق إسعاف قنا بلاغا بمصرع بشار مريد سالم، 26 عاما، وإصابة همام عبدالفتاح محمد، 27 عاما، بطلقات نارية بقرية حمرة الدوم بنجع حمادي.

نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى نجع حمادي

ونُقلت الجثة والمصاب إلى مستشفى نجع حمادي العام.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات، وكلفت وحدة المباحث بكشف ملابسات الجريمة.

اقرأ المزيد:

وزير التعليم العالي يصدر قرارا بغلق كيانين وهميين في محافظة قنا

إزالة 7 حالات بناء عشوائي على الأراضي الزراعية في محافظة قنا

توريد 4751 طن قمح لصوامع وشون محافظة قنا منذ بداية الموسم

5 علامات تؤكد أن مزاريطة الكبير أوي من محافظة قنا.. السر فين؟

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في محافظة قنا

توريد 2295 طن قمح لصوامع وشوّن محافظة قنا منذ بدء الموسم

«الصحة»: خلو مستشفيات محافظة قنا من مرضى فيروس كورونا

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 7 رمضان في محافظة قنا
بقلم رجب آدم