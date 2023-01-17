مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» تكشف استعداد الأردن لمعرض الكتاب الدولي

يشارك الأردن في معرض القاهرة الدولي للكتاب، كضيف شرف المحفل الثقافي الكبير، الذي يُقام في القاهرة، خلال الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير.

الأردن حريص على المشاركة الفعّالة في معرض الكتاب المصري

وقالت آية السيد، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، من العاصمة الأردنية عمّان، إن أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، سلّط الضوء على مشاركة بلاده في المعرض الدولي، بـ85 مشاركًا ما بين كاتب وشاعر وأديب، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف كتاب من أحدث الإصدارات الأدبية الأردنية، و28 دار نشر.

العلاقات الأردنية المصرية على المستوى الثقافي والأدبي كبيرة

وأوضحت «السيد»، أن الأردن منذ بدء مشاركته في المعرض الدولي للكتاب المصري في 2006، كان دائمًا حريصًا على المشاركة الفعّالة في معرض الكتاب المصري، نظرًا للعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين على المستوى الثقافي والأدبي.

يذكر أن مصر كانت ضيف شرف نسخة عام 2018 من معرض عمّان الدولي للكتاب، وشهدت حضورًا ثقافيًا مميزًا من جانب دور النشر والأدب المصرية.