سفير الأردن يكشف ملامح المشاركة في معرض القاهرة للكتاب

أعلن سفير الأردن أمجد العضايلة، تفاصيل مشاركة المملكة الأردنية كضيف شرف الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتشمل تصميم جناح الأردن الذي يبرز مفردات العمارة الأردنية مع مدخلات لرموز وطنية.

وأضاف العضايلة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الثقافة للإعلان عن تفاصيل معرض الكتاب 2023، أنّهم بدأوا التجهيزات للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ العام الماضي، وبمشاركة جهاتٍ عدة، وأعدّوا برنامجًا متنوعًا.

85 فعالية ثقافية

وأوضح أنّ البرنامج الثقافي يصل إلى 85 فعالية ثقافية منها ندوات عن علاقات مملكة بين مصر والأردن، كما تشكلت في الأردن لجنة مشتركة معنية بالثقافة، وضمن اللجنة الديوان الملكي الهاشمي، ووزارة الثقافة الأردنية، واتحاد الناشرين المصريين، وغيرها من الهيئات.

وأكد أنّ تصميم الجناح الأردني في المعرض يعكس التراث الأردني، ويبرز المعالم المعمارية للأردن، ويضم البرنامج الثقافي للأردن مشاركة 85 مثقفًا وباحثًا وفنانًا أردنيًا ومصريًا، ويشتغل البرنامج الثقافي على عددٍ من الفعاليات الفنية.

27 دار نشر أردنية في معرض القاهرة للكتاب

ويشارك 27 دار نشر أردنية في معرض الكتاب بـ10 آلاف عنوان من الإصدارات الجديدة، فضلًا عن البرنامج الفني الذي يحوي فعاليات مسرحية واستعراض متنوعة.

وأشار العضايلة، إلى عمق العلاقات الثقافية المصرية الأردنية: «تجمعنا اليوم علاقات الأخوة بين مصر والأردن بين عمان العز وقاهرة المعز، وتعود العلاقات الطيبة بين مصر والأردن منذ تأسيس دولة الاردن، واليوم نلتقي من خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب، بوابة الإنتاج الفكري، وهذا ليس بجديد على مصر رغم كل التحديات التي تواجهها، فنحن نرى مصر تهتم بالثقافة، وهذا يجسد اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالثقافة ورعايته للمعرض».

واستعرض السفير التاريخ الثقافي المشترك بين مصر والأردن على مدار عقود طويلة، مضيفا: «نُؤمن بما يوفّره المعرض من إمكانيات لعرض الثقافة الأردنية وتسليط الضوء عليها، واختارت الأردن شعار الأردن حضارة الماضي، وإبداع المستقبل، ليكون عنوان مشاركة الأردن في معرض القاهرة الدولي للكتاب».