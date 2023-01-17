البورصة المصرية تحقق 7 مليارات جنيه مكاسب سوقية في بداية تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، محققة مكاسب سوقية 7 مليارات جنيه.

مؤشر «إيجي إكس 30» يرتفع 0.75%

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، في بداية التعاملات بنسبة 0.75% إلى مستوى 15956.19 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.82% عند مستوى 2921.41 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.88%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.88%، مع بداية التعاملات عند مستوى 4394.45 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.83% عند مستوى 2851.61 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 260 مليون جنيه، من خلال التداول على 73.4 مليون سهم عبر تنفيذ 7.243 ألف صفقة.

رأس المال السوقي يربح 7 مليارات جنيه

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في بداية تعاملات الجلسة 7 مليارات جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 1.050 تريليون جنيه.

وقال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إنّ استقرار المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 15900 نقطة، قد يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 16000 نقطة مدعوما بالأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وفتح المراكز المالية قرب مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر.