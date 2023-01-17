«الإسكان»: الدولة تسعى لتحويل سانت كاترين إلى مدينة سياحية عالمية

قال الدكتور مصطفى منير، مستشار وزير الإسكان للشؤون الفنية، إن القيادة السياسية أصدرت توجيهات بتنمية سانت كاترين منذ حوالي سنة ونصف، وذلك لأهميتها الكبرى على مستوى العالم، فهي الموقع الوحيد الذي تجلى فيه المولى سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى كونها منظومة بيئية إيدلوجية جبلية متميزة للغاية ومُعلنة ضمن قائمة التراث العالمي، وأيضا ضمن المحميات الطبيعية المنتشرة على مستوى مصر، لذلك تسعى الدولة لتحويل سانت كاترين لمدينة سياحية عالمية من خلال مشروع «التجلي الأعظم».

سانت كاترين كانت مهملة كثيرًا خلال العقود السابقة

وأضاف «منير» خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أن سانت كاترين كانت مهملة كثيرًا خلال العقود السابقة، لافتًا إلى أنه صدرت توجيهات بتكليف وزارة الإسكان بإعداد مخطط تطوير للمنطقة بما يتلائم مع أهميتها وخصوصيتها وتميزها، بالشراكة مع كل أجهزة الدولة المعنية، مثل وزارات السياحة والبيئة والخارجية والداخلية والتنمية المحلية وغيرهم.

خطة تنمية منطقة سانت كاترين

وأشار مستشار وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى أنه جرى وضع خطة تنمية لمنطقة سانت كاترين، وبلورتها بناءً على دراستنا لتجارب عالمية كثيرة مشابه لذلك، إذ أنها تُرجمت في 14 مشروعا متنوعا من الناحية السياحية أو البيئية أو غيرها، ومن أبزر تلك المشروعات فندق جبلي ومنتجع جبلي لهما أعداد محدودة للغاية من الغرف، إذ أنهما لا يتجاوزا 300 غرفة حتى لا يكن لهما تأثيرا سلبيا في ضوء الطاقة الاستيعابية البيئية للمكان، لافتا إلى أنه يجرى إعادة تأهيل المناطق السياحية القائمة.