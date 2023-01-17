توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة على مصر.. دافئ على جنوب البلاد

تشهده جميع مدن الجمهورية ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، بدءًا من اليوم نظرًا لتأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يقابله مرتفع جوي حار على سطح الأرض، يعملان معا على زيادة فترات سطوع الشمس نهار، وتتلاشى كل فرص سقوط الأمطار على أغلب محافظات الجمهورية، وفقًا لما كشفت عنه الأرصاد الجوية في توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن الطقس سيكون مائلًا للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، إذ تصل درجات الحرارة إلى 26 درجة نهارًا، في حين تتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى وشمال البلاد بين 21 - 23 درجة نهارًا، إذ يسود طقس معتدل الحرارة، وتزداد فترات سطوع أشعة الشمس.

درجات الحرارة الأربعاء 18-1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 19والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 10.

درجات الحرارة الخميس 19 -1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.

درجات الحرارة الجمعة 20 -1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.