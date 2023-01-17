نقيب الفلاحين: مناقصة الذرة الحكومية ستضبط سوق الأعلاف وتدفعه للتراجع

تسعى الدولة المصرية، إلى السيطرة على ارتفاع الأسعار بشكل عام، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج التي تدخل في صناعة العديد من السلع الاستراتيجية، ومن بينها الذرة الصفراء التي تدخل في صناعة الأعلاف، من خلال الإعلان عن مناقصة توريد الذرة الصفراء من قبل هيئة السلع التموينية.

ضبط أسعار الذرة الصفراء

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، لـ«الوطن»، إنّ مناقصة هيئة السلع التموينية توريد الذرة الصفراء، سيعمل على ضبط أسعار الذرة الصفراء والأعلاف في السوق المحلية، خلال الفترة المقبلة، فضلا عن القضاء على السوق السوداء في تجارة هذه السلعة العامة.

وأضاف أنّه لا شك أن توافر الذرة الصفراء من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، سيؤدي إلى تراجع في أسعار الأعلاف والدواجن، حيث سيكون هناك وفرة في أهم مستلزمات الإنتاج الداخلة في صناعة الأعلاف، وبالتالي ستتراجع أسعار الدواجن.

دور الدولة في توفير السيطرة على الأسعار

وأكد أنّ الدولة تقوم بجهود ملحوظة، في السيطرة على ارتفاع أسعار الأعلاف والدواجن، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج الداخلة في صناعة الأعلاف، والإفراج عن السلع والمستلزمات في المواني.

وأوضح أنه نتوقع أن تشهد سوق الدواجن تراجعا في الأسعار، خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد أن تم توفير مستلزمات الانتاج الداخلة في صناعة الأعلاف، إضافة إلى توافر الدواجن المجمدة في الأسواق.