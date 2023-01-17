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وفاة طالب ابتدائي في لجنة امتحان بالمنيا

كتب:

إسلام فهمي
05:15 م | الثلاثاء 17 يناير 2023
لجنة امتحانات - أرشيفية

لجنة امتحانات - أرشيفية

توفي طالب أثناء تأدية امتحانات المرحلة الابتدائية في أحد لجان مدرسة بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

إخطار بوفاة طالب في لجنة امتحان

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، تفيد بوفاة طالب في المرحلة الابتدائية أثناء تأدية الامتحان بإحدى لجان الامتحانات بمدرسة المحلج الإعدادية بمركز بني مزار، وتم نقله إلى المستشفى.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين وفاة الطالب «م. ا»، 14 عامًا، في الصف السادس الابتدائي، أثناء تأدية الامتحان بمدرسة المحلج الإعدادية بمركز بني مزار، وتم نقله إلى مستشفى بني مزار.

تحرير محضر بالواقعة

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بقلم إسلام فهمي