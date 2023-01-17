أخبار البورصة المصرية.. إنهاء التعاملات على مكاسب سوقية 9 مليارات جنيه

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاعات قوية، إذ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعًا بنسبة 0.91% عند مستوى 15981.88 نقطة، محققة مكاسب سوقية 9 مليار جنيه.

مؤشر «إيجي إكس 70» يرتفع 2.23%

وصعد مؤشر البورصة للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 2.23%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2962.39 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 4431.88 نقطة بارتفاع نسبته 1.73%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 0.73%

كما أغلق مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، على ارتفاع بنسبة 0.73%، ليغلق عند 2848.57 نقطة، وبلغت قيم التداولات 3.1 مليار جنيه، من خلال التداول على 696.3 مليون سهم، وتنفيذ 83.779 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 201 سهمًا، إذ ارتفع 100 سهم، وانخفض 44 سهما، فيما استقر 57 سهمًا.

رأس المال السوقي

واختتم رأس المال السوقي تعاملات الجلسة عند مستوى 1.052 تريليون جنيه، بمكاسب بلغت 9 مليارات جنيه.

استعادة مستوى المقاومة الرئيسي 16000 نقطة.

وقال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» نجح مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، في الإغلاق على ارتفاع بأكثر من 143 نقطة بفضل استمرار الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية؛ الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 16000 نقطة.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المؤشر الرئيسي يتجه بهذا الأداء لاختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 16000 نقطة وبالاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 16250 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالأسهم القيادية وعدم نجاح المؤشر الرئيسي في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 15800 نقطة.

اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 3000 نقطة

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، فقد نجح في استعادة مستويات المقاومة الرئيسية للمؤشر بنهاية تعاملات اليوم، بفضل الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد الأجانب نحو الشراء وفتح المراكز المالية.

ويتوقع عيد، أن استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2960 نقطة، قد يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 3000 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 2960 قد يتجه المؤشر السبعيني إلى اختبار مستوى الدعم الثاني وهو 2900 نقطة.