«الموسيقيين» ترفع الإيقاف عن عازف الأورج محمد عبدالسلام مؤقتا

أعلن الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، رفع الايقاف بشكل مؤقت عن عازف الأورج محمد عبد السلام بعد ان دفع ١٠٠ألف جنيه، لأحد متعهدي الحفلات، الذي حرر ضد شقيقه شكوى بنقابة المهن الموسيقية نتيجة لمستحقات عمل سابق بينهما.

تفاصيل رفع الايقاف عن محمد عبد السلام

اوضح الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين وعضو مجلس الإدارة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأن النقابة رفعت قرار إيقاف عبد السلام بعد ان ارسل مندوب لدفع جزء من المبالغ المديون بها لدى بعض المتعهدين واشار متحدث النقابة بان عبد السلام يتبقى له 50 ألف من أصل 150 ألف جنيه، وهو إجمالي مستحقات لأحد المتعهدين الذي لم يلتزم عبد السلام معه.

قرار إيقاف عازف الاورج محمد عبد السلام

وكانت نقابة الموسيقيين، أعلنت في وقت سابق، قرارا بإيقاف عبد السلام، جاء فيه: «بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية بشأن محمد عبدالسلام معوض أحمد، عازف أورج، والحاصل على تصريح سنوي، ونظرا لعدم التزام المذكور بالحضور أمام النقابة العامة لمناقشته في الشكاوى المقدمة ضده، قررت النقابة وقف المذكور عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في الشكاوى المقدمة ضده ويتم التنبيه على جميع المنشآت والأشخاص بعدم التعامل مع المذكور لحين توفيق أوضاعه مع النقابة وإخطار جميع الجهات المعنية بذلك القرار».