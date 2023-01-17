الفنان ميشيل ميلاد: مسرحية «شابوه» لا تهاجم المجتمع ولكن تسلط الضوء على الفن

أكد الفنان ميشيل ميلاد أن مسرحية «شابوه» لا تهاجم المجتمع ولكنها تسلط الضوء على الفن الذي تربينا عليه، موضحًا خلال لقائه مع برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر فضائية «dmc» أن أبطال المسرحية كانوا يجتمعون في المسرح الجامعي قبل أن يلتحقوا بمركز الإبداع الفني مع المخرج الدكتور خالد جلال.

المسرحية تناقش تقديم الفن بالطريقة المثلى

وأشار إلى أن المسرحية تناقش تقديم الفن بالطريقة المثلى، والمسرح الجامعي خرج منه كبار النجوم، مثل عادل إمام وسعيد صالح وغيرهم.

وتابع: «مسرحية شابوه تسلط الضوء على ده وبتقول ده يا جماعة اللي كان موجود زمان وهو ده اللي نجح زمان وأثر في الناس زمان وده شكل المسرح اللي عايش» لافتًا إلى أنهم لا يسخرون قدر ما يظهرون كيف كانت الأعمال الفنية وكيف كان المسرح في الماضي.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كل القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.