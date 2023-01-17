قناة الحياة تبرز إحلال وتجديد شبكة كهرباء الوحدة المحلية لكوم الفرج

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا تلفزيونيا «تواصل العمل بمشروع إحلال وتجديد شبكة كهرباء الوحدة المحلية لقرية كوم الفرج التابعة لمركز أبو المطامير».

أعمال إحلال وتجديد شبكة كهرباء مجلس قروي كوم الفرج تتضمن 10600 عمود جهد منخفض، وجرى تغيير موصلات جهد منخفض بطول 700 ألف متر وتنفيذ كابلات جهد متوسط بطول 20 كيلو متر.

20 كشكا بمحول جديد

وتتضمن أعمال الإحلال والتجديد 20 كشك بمحول جديد، وجرى تغيير موصلات جهد متوسط (150/25 مم مربع) بطول 50 كيلو متر ضمن إحلال وتجديد شبكة كهرباء كوم الفرج، كما وفرت هذه الأعمال 100 فرصة عمل يوميا.

مشروع فريد من نوعه

وفي وقت سابق، عرضت قناة «الحياة» تقريرا عن «أول نقطة إطفاء بالوحدة المحلية لقرية كوم الفرج التابعة لمركز أبو المطامير»، وذكر التقرير أنّ الوحدة على مساحة 240 مترا مربعا وبارتفاع طابقين؛ يتواصل العمل بأول نقطة إطفاء بالوحدة المحلية لقرية كوم الفرج التابعة لمركز أبو المطامير ضمن مبادرة حياة كريمة، وتخدم نقطة الإطفاء الوحدة المحلية لقرية كوم الفرج و210 توابع.