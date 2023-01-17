في ذكرى رحيل فاتن حمامة.. حكاية حلم جعل والدتها تحتفظ بالجنين: «وش السعد»

طفلة جميلة نابغة سابقة سنها، كثيرة الأسئلة والرغبة في التعلم وحفظ الأفلام التي شاهدتها في السينما وإعادة تمثيلها عند عودتها للمنزل، وهو ما أهلها للفوز بلقب ملكة جمال الأطفال، هي سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، والتي كانت حياتها مليئة بالإشارات والكرامات، منذ أن كانت جنيناً لم يخرج للنور حتى مجدها وتألقها الفني.

حينما كانت فاتن حمامة جنيناً في بطن والدتها، فكرت الأم أن تتخلص منه خشية أن تنجب ذكراً، لا سيما وأن لديها ولدين، فلم تكن تعلم أنها ستنجب طفلة صغيرة تكون ملكة جمال الأطفال، وفي اليوم الذي فكرت فيه بجدية التخلص من الحمل، رأت في منامها أن «يمامة جاءت لتقف على يدها وتحمل في فمها حلية من الذهب»، لكنها لم تستطع تفسير الحلم، وفقاً لما رواه الناقد الفني إلهامي سمير في حوار له ببرنامج «8 الصبح»، على فضائية «dmc».

الطفلة فاتن حمامة وش السعد على أسرتها

روت والدة الفنانة فاتن حمامة الحلم لإحدى جيرانها التي عُرفت بتفسير الأحلام، وبشرتها بأن هناك خير قادم في الطريق، ونصحتها بعدم التخلص من حملها، لكون المولود المنتظر سيأتي بالخير للأسرة، فقررت الأم الاحتفاظ بالحمل واكتملت سعادتها بولادتها فتاة كما كانت تتمنى، ومن فرط سعادتها بإنجاب فتاة فكرت في تسميتها «سعاد أو سعيدة»، إلا أن الابن الأصغر اقترح عليهم اسم «فاتن»، فوافقوا عليه لكونه اسما جديدا في تلك الآونة، وتحقق الحلم بقدوم الخير للأسرة مع ولادة الطفلة فاتن حمامة، فترقى والدها في عمله بوزارة المعارف، بعد 3 أشهر من ولادتها ونقل للقاهرة.

فاتن حمامة بين فنها وأسرتها

وكانت فاتن حمامة متوازنة في عملها واهتمامها بوالدها ولعائلتها وبأطفال العائلة، وفقاً لما ذكره الدكتور عمر المليجي، نجل شقيقتها خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، موضحاً أن الفنانة كانت تحرص على لم شمل العائلة بعد رحيل جدته: «بيتها كان هو اللي بنتجمع فيه»، فهي كانت حريصة بالتواجد في العائلة وكانت لها دور كبير لكل فرد.

الفنانة الكبيرة فاتن حمامة التي يوافق اليوم ذكرى وفاتها، واحدة من أهم أيقونات الزمن الجميل، وكان لها دور بارز في تجسيد دور المرأة بشكل عام في السينما العربية، وبدأت مسيرتها الفنية وهي طفلة صغيرة بدور في فيلم «يوم سعيد»، مع موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وقدمت العديد من الأعمال الفنية الهامة، وحصل عدد كبير جدًا من أفلامها على ترتيب في قائمة أفضل 100 فيلم.